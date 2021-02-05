Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой, - Яценюк

Сейчас лучшее время для украинской власти и для президента Украины - выйти с инициативой, с призывом к Европе и миру, как бороться с дезинформацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что когда семь лет назад Россия напала на Украину, она напала на весь демократический мир: "Годами Россия врет о "зеленых человечках в Крыму, о том, как произошел захват Донецка и Луганска".

Он подчеркнул, что Кремль также вмешивался в выборы в США и американо-украинские отношения, "когда начал массированную кампанию против президента Соединенных Штатов Байдена".

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По словам экс-премьера, цель России - подорвать доверие: "У них нет цели просто сформировать свою повестку дня. В них цель - уничтожить повестку дня для мира и для Европы. Поэтому у нас нет времени ждать".

"Потом, когда мозги уже прошиты пропагандистской машиной, можно даже выборы в Донецке и Луганске проводить. Разумеется, чем они закончатся. Это не выборы. Это будет уже выбор, который был решен в Кремле", - подчеркнул он.

Яценюк считает, что Украина и президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой. Украина должна обратиться в ООН, в ОБСЕ "с конкретным планом по борьбе с пропагандой, дезинформацией, фейками, различными заговорами и злоупотреблениями со стороны не средств массовой информации, а средств массового инфицирования населения".

"Президент Зеленский знает, как работает телевидение. И если он начнет этот процесс, у Украины есть все шансы не просто возглавить эту борьбу, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды", - подчеркнул Яценюк.

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