Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк рассказала, что, кроме заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", огромное количество предупреждений за нарушение стандартов журналистики получил и канал "НАШ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Герасимьюк заявила в эфире "Право на владу".

"Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, каждый из этих каналов имеет не один десяток предупреждений.

"В прошлом году только штук шесть было "112"," ZiK" - пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор", - отметила руководительница Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.

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Также Герасимьюк заявила, что на "каналах Медведчука" было абсолютно нивелировано понятие экспертного мнения.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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