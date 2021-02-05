Новости • Закрытие каналов Медведчука

Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк

20 48784
Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк
Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк рассказала, что, кроме заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", огромное количество предупреждений за нарушение стандартов журналистики получил и канал "НАШ".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом Герасимьюк заявила в эфире "Право на владу".

"Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, каждый из этих каналов имеет не один десяток предупреждений.

"В прошлом году только штук шесть было "112"," ZiK" - пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор", - отметила руководительница Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.

Читайте: Санкции против каналов Медведчука отменить уже будет невозможно, - Данилов. ВИДЕО

Также Герасимьюк заявила, что на "каналах Медведчука" было абсолютно нивелировано понятие экспертного мнения.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Вы просто не представляете, с каким удовольствием я нажимаю на кнопки пульта, те, на которых были эти медведчуковско-парашные помойки. Нажимаю, а их там НЕТ. Ещё бы Г+Г закрыли, и всю эту Падлу МосиМазурЧУКовскую вышвырнуть из страны туда, где им и место, - в Парашу.
  • Vyacheslav Nesterov
    А непогано запрягли оті проросійську наволоч викорінювати... Мені подобається! але ще багато тієї сволоти у раді сидить... і відкрито співають гімно болотної, в незаконний спосіб за допомогою зброї утворення "россії"
  • Николай Стариков fb77148d
    Пора валить и этот прокремлевский гнойник.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости