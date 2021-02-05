Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ

МИД России объявил personaе non grata дипломатов из Швеции, Польши и Германии, которые участвовали в Петербурге и Москве в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Зафиксировано участие "дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года", уточнили в МИД РФ.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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