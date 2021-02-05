Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа"

На оккупированной Луганщине бюджетники отказываются прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Отмечается, что в оккупированных Красном луче, Антраците и Лутугино, зафиксированы первые отказы людей от вакцинации "Спутник V".

"Все отказавшиеся люди, это "бюджетники" - врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники "Народной милиции", работники "городских организаций". Всего таких людей по состоянию на 04.02.2020 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на тех, кто отказался от вакцинированная администрация учреждений оказывает давление

В частности, для работников медицинской службы - грозят не выплатой премии и надбавок за работу с COVID-19, а также обещают не госпитализировать если вдруг отказавшийся работник заболеет коронавирусом.

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"Для сотрудников "народной милиции" - увольнение, отправка на передовую, для сотрудников местных администраций - увольнение, не оплата больничного листа в случае заболевания коронавирусом", - добавили правозащитники.

Напомним, ранее в поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено. 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР".

Позже это подтвердил пресс-секретарь прездидента РФ Дмитрий Песков.

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