Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс, Коронавирус и карантин

Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа"

3 78544
Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа"
На оккупированной Луганщине бюджетники отказываются прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Отмечается, что в оккупированных Красном луче, Антраците и Лутугино, зафиксированы первые отказы людей от вакцинации "Спутник V".

"Все отказавшиеся люди, это "бюджетники" - врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники "Народной милиции", работники "городских организаций". Всего таких людей по состоянию на 04.02.2020 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на тех, кто отказался от вакцинированная администрация учреждений оказывает давление

В частности, для работников медицинской службы - грозят не выплатой премии и надбавок за работу с COVID-19, а также обещают не госпитализировать если вдруг отказавшийся работник заболеет коронавирусом.

Также читайте: В течение последних двух недель растет количество госпитализированных с COVID-19 детей: двое сейчас находятся в реанимации, - замглавврача Черновицкой больницы Знак

"Для сотрудников "народной милиции" - увольнение, отправка на передовую, для сотрудников местных администраций - увольнение, не оплата больничного листа в случае заболевания коронавирусом", - добавили правозащитники.

Напомним, ранее в поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено. 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР".

Позже это подтвердил пресс-секретарь прездидента РФ Дмитрий Песков.

Читайте: Степанов: Общие условия адаптивного карантина будут мягче

Топ комментарии

  • Super Gut
    Терпилы даунбасса и крыма думали, что русский мир - это московские зарплаты и пенсии при украинских ценах и свободах, но в реале оказалось все совсем не так...
  • Andriy Kalnyshevsky
    отправьте туда медведчука с рабиновичем - очень им кацапская "вакцина" нравится)
  • Прощай немытая раССея
    Зато не европейские нахлебники и нет бИндер... Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 7932
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости