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Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального

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Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального
Евросоюз призвал российскую сторону пересмотреть решение о высылке из России троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ.

Об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях", - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля.

"Решение следует пересмотреть. Высокий представитель ЕС подчеркнул единство и солидарность Евросоюза с заинтересованными государствами-членами", - сообщается в коммюнике.

Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Боррель, ты разве не понял, что это плевок именно тебе в морду сразу после посещения московии?

    Делай выводы!
  • Прощай немытая раССея
    Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4738
  • Nikolai Chizhevsky
    Походу еврочиновники
    такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
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