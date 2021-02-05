Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального
Об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях", - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля.
"Решение следует пересмотреть. Высокий представитель ЕС подчеркнул единство и солидарность Евросоюза с заинтересованными государствами-членами", - сообщается в коммюнике.
Как сообщалось, Россия высылает из страны троих дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в акциях протеста 23 января в РФ.