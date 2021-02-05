Новости

В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа

7 26416
В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил, что назначение почетного консула Никарагуа в оккупированном Россией Крыму грубо нарушило украинское законодательство и международное право, санкции были введены в ответ на это.

Об этом Николенко написал в Twitter, комментируя российские укоры относительно санкций Украины против Никарагуа, передает Цензор.НЕТ.

"Актом отчаяния" являются непрекращающиеся попытки России убедить хоть кого-то в мире, что Крым и Севастополь - это якобы субъекты РФ. Назначение почетного консула Никарагуа грубо нарушило украинское законодательство и международное право", - отметил Николенко.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Украины ввести санкции против Никарагуа "актом отчаяния" и заявила, что оно "выглядит смехотворно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада ввела санкции против Никарагуа. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Благо Вещатель
    Та фиолетово на винторогию.
    Просто пусть издохнет и все.
  • Артм Воронцов
    почетный консул Никарагуа в Крыму..... В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 4169 В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 7209
  • Alex Tom
    В 70-х и начале 80-х никарагуанский режим сандинистов изо всех сил изображал из себя великого друга ссср и поднимал на совковых лохах неплохие бабки.Когда в совка закончились деньги,сандинисты плюнули с высокой башни на ссср,примирились с "контрас" и спокойно стали жить себе дальше.Сейчас они пристроились доить рашку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости