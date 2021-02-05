Основатель "112 Украина" Подщипков приветствует санкции против Козака и намерен вернуть себе канал

Создатель телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков приветствует блокирование канала в его нынешнем виде и заявляет о намерении вернуть телеканал себе.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о медиа-группе, в которую входило шесть компаний, пять из них владели региональными лицензиями и одна - лицензией на спутниковое вещание. Андрей Подщипков заявляет, что конечным бенефициаром является он, однако путем получения мошенническим способом доверенностей, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж принадлежавших ему компаний, конечным покупателем которых стал Тарас Козак.

"Ситуация возникшая вокруг канала 112 - это важный шаг восстановления справедливости. Группа лиц, завладевшая незаконным способом созданным мной телеканалом, пыталась использовать его в личных целях в разрез с одним из основных принципов демократии свободой слова. Я благодарен нашим западным партнёрам, которые высказали слова поддержки в отношении введения санкций против этих лиц. Украине была навязана гибридная война, в которой мой телеканал стал инструментом в руках этих людей", - отметил он.

Подщипков не считает введение санкций и закрытие телеканала нарушением свободы слова: "В настоящее время те, кто ранее незаконно завладели моим телеканалом, пытаются говорить о притеснении свободы слова и независимой журналистики, которых на телеканале, к моему сожалению уже давно нет. Я создавал телеканал для других целей, и ранее он работал по другим принципам".

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Напомним, что летом 2019 года Андрей Подщипков обратился к Президенту Украины и в СБУ о незаконном завладении телеканалом группой лиц. Было открыто уголовное производство. Также он сообщил о судебном процессе в Европе. "Я рассчитываю что мое имущество будет возвращено мне. Я также подал в суд на Кипре по поводу незаконных действий в отношении принадлежащих мне компаний. Сделан важный шаг в восстановлении справедливости и возврате телеканала его законному собственнику", - сообщил Подщипков.