На территории Украины агентура РФ просто безумная, идет шпионская война, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине идет шпионская война, а агентурная сеть России на территории Украины "просто безумная".

Об этом он сказал во время Киевского форума безопасности 5 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО отметил, что решение о введении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов готовилось в атомсфере полной секретности из-за активной деятельности агентов государства-агрессора.

"Материалы готовились в системе определенной закрытости, чтобы не было никаких неожиданностей. Потому что к сожалению... еще с начала 90-х - я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест на крест КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная", - отметил Данилов.

По его словам, в Украине идет шпионская война.

"Поэтому у нас идет, скажем так, не только война горячая, которая есть на территории Донецкой и Луганской области, оккупированной Российской Федерацией. У нас есть информационная война. И у нас есть еще, скажем так, так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе, на своей шкуре каждый день, то, что они, как говорил классик, работают. И это для нас очень и очень опасно", - отметил секретарь СНБО.

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