Зеленский записал видео на русском языке о закрытии телеканалов Медведчука. ВИДЕО

Глава государства обратился к той части украинцев, которая "относится к украинскому языку с опаской".

Новое видео президента опубликовано на странице Зеленского в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сегодня продолжают рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины, и сегодня хочу сделать это на русском языке не случайно. На русском языке, особенно в последнее время, нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке", - пообещал Зеленский.

Президент развенчал фейк о якобы запрете произведений Булгакова в Украине и пояснил, почему он ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

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Зеленский заявил, что ненавидит цензуру, и подчеркнул, что раз он принял решение о введении санкций - значит, на это были весомые причины.

"Я дал присягу народу Украины, если кто-то не знал, я поклялся защищать суверенитет нашей державы, независимость и безопасность нашей страны. Если кто-то забыл, Россия аннексировала у нас Крым, и часть нашей территории сейчас оккупирована - уверен, временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдо-структурами на этих территориях, является нормой - все они составляют угрозу Украине. Угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться", - сказал Зеленский.

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"Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - добавил президент.