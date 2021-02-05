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Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель

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Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель
Германия будет продолжать прилагать усилия для сохранения транзитной роли Украины для поставок российского газа.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Меркель подчеркнула, что Берлин постоянно прилагал усилия, чтобы Украина продолжала выполнять функции транзитного государства для российского газа. "Мы будем продолжать и дальше это делать, в том числе в рамках работы с Украиной и Россией в Минском формате", - заверила она.

Вопрос "Северного потока 2" был "интенсивно и откровенно" обсуждался во время немецко-французского Совета обороны и безопасности. Меркель повторила свою позицию, что Германия считает проект чисто экономическим, "но с политическими осложнениями", который "играет большую роль в трансатлантических отношениях". Экстерриториальные санкции она осудила.

Политик также сказала, что Берлин не разделяет мнение об односторонней зависимости Европы от России в контексте импорта газа. У ЕС есть, по словам канцлера, важный стратегический инструмент в виде Третьего энергетического пакета, который предоставляет "определенные возможности в переговорах", чтобы не поставить себя в зависимость.

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Глава немецкого правительства отметила, что стратегически важно оставаться с Россией в диалоге по многим вопросам, в том числе геостратегических, несмотря на "очень глубокие разногласия". В этом контексте она добавила, что в отношении ситуации в Украине "в последние месяцы наблюдается мало шагов" со стороны РФ, этот вопрос надо держать на повестке дня, для чего также нужно оставаться в диалоге с Путиным.

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    "чисто бизнес"

    1. американцы защищают немцев
    2. немцы покупают газ у русских и платят за него
    3. русские за немецкие деньги нанимают талибанов убивать американцев

    но Байден не будет выводить из Германии 12 тыс. американских солдат

    нехороший это бизнес, фрау Меркель !!!! Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 1507
  • Eugen Konovalenko
    Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украиныю
    Статус останетсяюТранзита не будет!! Не забываем Будапештский Меморандут!!- Меркель
  • Гыг с Вами
    тетя анжела...не надо стратегий на 2-3 пятилетки...придет новый канцлер или канлерин-тогда все и прояснится
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