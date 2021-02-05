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Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину

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Боррель говорит, что обсудил с Лавровым Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым уважение к территориальной целостности Украины и выполнение Минских соглашений.

Об этом Боррель сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настоял в нашем обсуждении на необходимости полного выполнения Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с хельсинкскими принципами", - написал он.

Перед визитом Борреля в Москву в ЕС заявляли, что он будет говорить о ситуации вокруг заключения российского оппозиционера Алексея Навального, о ситуации в Украине, Сирии и Ливии. При этом значительная часть их совместной пресс-конференции после переговоров была посвящена вопросу Кубы.

Также на Цензор.НЕТ: Боррель надеется на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ця продажна шолупонь,сидить на кацапських грошах
  • Andrey Net
    бла бла бла....а потом поедет и будет рассказывать про мир дружбу с кацапами, и про необходимость северного потока
  • Bel Amor
    Ну, тогда я буду спокоен.
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