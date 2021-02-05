Родственники погибших в рейсе МН17 обвиняют Россию в препятствовании суду

Родственники погибших в катастрофе самолета рейса МН17 уверены, что Россия будет продолжать препятствовать судебному процессу и расследованию, распространяя дезинформацию.

Об этом рассказал голландец Пит Плуг, родственник трех жертв трагедии МН17, член правления фонда "Авиакатастрофа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что Россия и в дальнейшем будет препятствовать судебному процессу и другим процедурам, однако для нас важно точно знать - что именно произошло, почему это произошло и кто за это ответственен. Наши родные были убиты ужасно. Мы должны получить правосудие. Поэтому мир должен сделать определенные выводы из этого, а мы - учиться жить с этим. Мы надеемся, что в будущем такие трагедии будут невозможны благодаря усилиям всего мира", - сказал он.

Также Плуг сообщил, что родственники погибших полностью доверяют результатам официального расследования. Он также подчеркнул, что несмотря на любые попытки России вмешаться, "наш суд имеет большое уважение в мире, и мы уверены, что в итоге суд придет к очень сбалансированному решению по этому делу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.