Главные новости 5 февраля: Зеленский обратился к украинцам по-русски, ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе

Президент по-русски объяснил, почему закрыл каналы с пропагандой, ОПЗЖ обещает обострение на Донбассе, Нацсовет хочет закрыть "Наш", Украина получит 12 млн вакцин, - главные новости страны 5 февраля 2021 года.

Зеленский обратился к украинцам по-русски

Президент впервые записал видеоблог на русском языке. Он объяснил, почему был вынужден ввести санкции против телеканалов Медведчука, развенчал миф о запрете в Украине произведений Булгакова и процитировал его призыв "не читать перед обедом советских газет". "Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы… Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни", - призвал Зеленский.

ОПЗЖ грозит обострением на Донбассе

Нардеп ОПЗЖ Рабинович озвучил в фейсбучном посте такие перспективы: "На линии соприкосновения на Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может из умиротворенного перерасти в напряженный с постоянными обстрелами. ... Источник указывает, что "мирный кейс" Зеленского хоронят".

Рабинович утверждает, что инициатива обострения конфликта якобы исходит из Офиса Президента.

Нардеп "Слуги народа" Верещук назвала слова Рабиновича шантажом и заявила, что их должна проверить СБУ.

"Наш" хотят закрыть

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания через суд добивается лишения лицензии телеканала "Наш". Иск был подан еще в 2019-м за несоответствие контента лицензии.

Украина получит 12 млн доз вакцин производства "AstraZeneca" и "Novavax"

Поставки будут проходить с февраля 2021 года, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов президенту Владимиру Зеленскому.

Сейчас Кабмин работает над разработкой сайта, на котором можно будет записаться на вакцинацию. Его планируют запустить на следующей неделе.

Россияне толкают автозак

Арестованные участники протестов в Москве помогли полиции, подтолкнув заглоший автозак, в котором их везли в спецприемник. Видео происходящего вызвало бурное обсуждение в интернете. МНения разделились от "неисправимые рабы" до "не имеете морального права осуждать".