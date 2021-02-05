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Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ

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Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ
В мире ежедневно сокращается новые случаи заболевания коронавирусом. Однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге.

"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - заявила она.

По словам ван Керкхове, в сокращении заболеваемости есть и заслуга вакцин.

"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - добавила она.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2675
  • саша паламарчук
    Якби я сповідувався, то сміялась би вся церква. Ось так, сраний ватнік. Ой, ти ж сьогодні Івгєніч, Івгєнавіч Темпы распространения коронавируса в мире замедляются, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3395
  • Михаил 9b8cd9a5
    Не расслабляйтесь, Китай что нибудь придумает.
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