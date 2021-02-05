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Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму

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Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму
Подконтрольное России "правительство" оккупированного Крыма приняло решение о демонтаже недостроенных зданий атомной электростанции в Щелкино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Под снос попадут шесть объектов общей площадью 22 140 квадратных метров. В частности, будут снесены объекты незавершенного строительства со степенью готовности 70%: дизельгенераторные станции, реакторное отделение, машинный зал с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств, а также фундамент машинного зала блока №2, построенный наполовину, и блочная насосная станция со степенью готовности 30%.

Выполнить указанные работы планируют в срок до 31 декабря текущего года.

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Строительство Крымской АЭС началось в 1975 году и до момента остановки строительства степень ее готовности составила 85%. В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. После этого экологи и жители полуострова начали кампанию протеста против строительства опасного объекта. В 1987 году советское правительство прекратил строительство, а в 1989 году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции.

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  • Олег Карпов b569f323
    Внезапно!)))Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму - Цензор.НЕТ 8483
  • Нестор Нетописець
    Це лише в СиСиСеР могли почати будівництво АЕС на карстових пустотах. І якби не "Бабах!" в Чорнобилі, то кримнаш давно був би пустелею.
  • Bicko Nelich
    зато как теперь гоблины и крымнашисты попилят бабло на сносе АЭС Оккупанты решили снести недостороенную советскую АЭС в Крыму - Цензор.НЕТ 9665
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