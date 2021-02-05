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Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

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Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников выступил за присоединение США и Польши к переговорам по урегулированию на Донбассе. Он считает, что это может принести пользу переговорному процессу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Резникова для "Укринформ".

Министр заявил, что присоединение США и Польши может заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира - и наконец договориться, а не просто блокировать все процессы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина использует в международных судах факты вакцинации в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны России, - Резников

Топ комментарии

  • Олекса Довбуш 5ad66706
    Треба збирати всіх друзів,щоб гуртом забити ведмедя.
  • Нестор Нетописець
    Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 9986
  • мон
    Лучше польских снайперов и корректировщиков пригласить на практику на Донбасс , с кацапом общаться все равно шо небо вилкой красить.
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