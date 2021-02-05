На телеканалах Медведчука по документам работали от 1 до 33 человек, средняя зарплата - 5 тыс. грн, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил трудоустроить телевизионщиков, потерявших работу из-за закрытия телеканалов Медведчука, и даже поднять им зарплату на 20-25%.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Данилов ответил на слова своих оппонентов, заявивших, что на закрытых телеканалах якобы работали полторы тысячи человек.

Секретарь СНБО напомнил, что санкции введены против 8 предприятий, обеспечивавших работу телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Вот предприятие "ТВ-выбор" - в 2020 году среднее количество работающих - 1 человек, "Новый формат" - 1 человек, "Арианда" - 1 человек, "Телекомпания 112" - 33 человека, "Партнер-ТВ" - 1 человек , "Лидер-ТВ" - 1 человек", - перечислил Данилов.

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По его словам, по документам средняя зарплата на этих предприятиях составляла 5000 гривен.

"Если вы найдете человека, который на телевидении будет работать за 5000 гривен... Мы сегодня проводили с Владимиром Зеленским совещание, и он сказал: если там страдают люди, если им нужно организовать трудоустройство, можем им предложить работу. Более того, можем даже увеличить на 20-25% им заработную плату по желанию", - добавил секретарь СНБО.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".