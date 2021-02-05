Отчет нидерландской прокуратуры о том, почему Киев не закрыл небо над Донбассом в 2014 году свидетельствует, что Украина не виновата, - авиационный эксперт Лукашевич

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич прокомментировал публикацию голландской прокуратурой подробного отчета о причинах незакрытия Украиной воздушного пространства летом 2014 года над Донбассом, заявив, что Украина невиновна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лукашевич подчеркнул: "Сегодня в деле МН17 оглушительно лопнул еще один пузырь, раздутый российской пропагандой - голландцы опубликовали отчёт расследования аспектов незакрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО, инициированного запросом парламента Нидерландов.

Документ интереснейший - он анализирует схожие ситуации по всему миру за последние 30 лет.

Вывод расследования однозначен - НЕТ ОСНОВАНИЙ привлекать Украину в качестве виновной в гибели рейса МН17 и 298 человек на его борту.

Сопроводительное письмо министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

Прямая ссылка на англоязычный вариант документа в формате PDF".

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.