Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети "Вконтакте", похищало персональные данные пользователей, - СНБО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вредоносный код в расширении обнаружили исследователи из чешской компании Avast, которая разрабатывает программное обеспечение в области безопасности. VK Unblock вместе с еще 28 другими расширениями скрыто собирало персональные данные пользователей и по команде администратора сервера могло изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.
Также расширение собирало информацию о активности мобильных телефонов и геолокации.
В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые было направлено атаку, - Франция, Украина и Бразилия.
Сейчас вредные расширения заблокированы Google и Microsoft.