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Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети "Вконтакте", похищало персональные данные пользователей, - СНБО

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Расширение, которое использовалось для обхода блокировки соцсети "Вконтакте", похищало персональные данные пользователей, - СНБО
Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge, которое использовали для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", похищало персональные данные украинцев из аккаунтов Google.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном координационном центре кибербезопасности, который является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вредоносный код в расширении обнаружили исследователи из чешской компании Avast, которая разрабатывает программное обеспечение в области безопасности. VK Unblock вместе с еще 28 другими расширениями скрыто собирало персональные данные пользователей и по команде администратора сервера могло изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска.

Также расширение собирало информацию о активности мобильных телефонов и геолокации.

В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые было направлено атаку, - Франция, Украина и Бразилия.

Сейчас вредные расширения заблокированы Google и Microsoft.

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Топ комментарии

  • Майкл Дорси
    Все украинские базы данных давно в РФ. Если доступ к биллингу всех операторов мобильной связи, данные геолокации поступают в ФСБ за считанные минуты, что уж тут говорить о БД. Закон о защите персональных данных граждан в Украине выполняется так же, как и все остальные законы, т. е. НИКАК. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
    Будь в Данилова из СНБО хоть капля ума, уже провели бы тщательные расследования: как? почему данные из БД Украины не защищены от слов совсем и никак. Почему полиция имеет неограниченный доступ к многим данным и никто не контролирует, были ли основания к доступу на того ли иного гражданина. Вся Конституция о защите прав граждан превратилась в Украине в фиговый листок. Почему любая шавка из ИТ почти любого банка может запросто скачать все данные клиентов вместе с транзакциями? Почему НБУ удовлетворяет тупая отмазка всех банков, типа, "у нас все хорошо, все под контролем"?
  • jklpqrs
    Франция и Бразилия тоже блокируют этот бред? Ну и пусть бы себе похищало. Делов-то. Если валенки не понимают, с чем имеют дело, их уже ничего не исправит. Другое беспокоит: дія. Здесь все серьезней.
  • Michal Woronowsky
    Збирають москалі персональні дані у ватних користувачів. І що? А *****.
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