Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии

"Национальный корпус" не участвует в акциях с требованием закрыть телеканал "Наш", чтобы не навредить происходящему сейчас процессу отъема у этого телеканала лицензии.

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода словам Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, насколько я понимаю, идет к закрытию "Нашего" Нацсоветом радио и телевидения. Давайте дождемся. Мы увидели, что власть готова делать хотя бы некоторые шаги для медийной безопасности страны. Давайте дождемся, пока это решение будет принято. Любые действия, которые сейчас смогут говорить о притеснениях (свободы. - Ред.) слова, усложнят для Нацсовета это решение", - сказал Билецкий.

Он предложил не форсировать события и дождаться, когда "Наш" будет лишен лицензии.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ обратился в суд относительно лишения канала "НАШ" лицензии, - Герасимьюк

"Насколько мне известно, как раз "Наш" под прицелом - следующий по отбору у него лицензии на вещание. Поэтому лучше подождать, чем навредить этому делу", - пояснил Билецкий.

Сам канал Билецкий назвал "не полезным, мягко говоря, каналом", но подчеркнул, что это дело "очень тонкое, потому что здесь всегда идет речь о свободе слова и тому подобных вещах".