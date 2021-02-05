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Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии

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Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии
"Национальный корпус" не участвует в акциях с требованием закрыть телеканал "Наш", чтобы не навредить происходящему сейчас процессу отъема у этого телеканала лицензии.

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в эфире программы "Свобода словам Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, насколько я понимаю, идет к закрытию "Нашего" Нацсоветом радио и телевидения. Давайте дождемся. Мы увидели, что власть готова делать хотя бы некоторые шаги для медийной безопасности страны. Давайте дождемся, пока это решение будет принято. Любые действия, которые сейчас смогут говорить о притеснениях (свободы. - Ред.) слова, усложнят для Нацсовета это решение", - сказал Билецкий.

Он предложил не форсировать события и дождаться, когда "Наш" будет лишен лицензии.

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"Насколько мне известно, как раз "Наш" под прицелом - следующий по отбору у него лицензии на вещание. Поэтому лучше подождать, чем навредить этому делу", - пояснил Билецкий.

Сам канал Билецкий назвал "не полезным, мягко говоря, каналом", но подчеркнул, что это дело "очень тонкое, потому что здесь всегда идет речь о свободе слова и тому подобных вещах".

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  • Не один из 73%
    потом пора г+г Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 2190 Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 6740
  • Voc Vox
    Билецкий: согласно моим инсайдам, "Наш" - следующий телеканал в очереди на отъем лицензии - Цензор.НЕТ 8726
  • Greta Kinuo
    Мы видели что Зеля два года нихера не делал, это факт. Только пришел Байден, наложил санкции на Дубинского, и тут зекоманда заворушилась. Походу Байден взял за я..ки твоего Зелю? Может в этом причина?
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