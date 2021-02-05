"Партия Шария" внесла 1,5 млн залога за подозреваемую в администрировании контролируемых из РФ Телеграмм-каналов

За Викторию Даскалицу, которая, по данным следствия, администрировала управляемые с территории России Телеграмм-каналы, внесли полтора миллиона гривен залога.

Об этом сообщил в Фейсбуке пророссийский адвокат Валентин Рыбин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, всю сумму залога собрала "Партия Шария".

Рыбин отметил, что собирался сегодня забрать свою клиентку из СИЗО, но не смог попасть в изолятор - на въезде дежурила патрульная полиция и никого не пропускала.

Впоследствии выяснилось, что сегодня полицейские проверили информацию о заминировании нескольких объектов в Харькове, в частности, судов и следственного изолятора на улице Полтавский Шлях.

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Согласно закону, после получения документов, подтверждающих внесение залога, арестованное лицо должны выпустить из СИЗО в течение суток.

Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

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