В Черногории отменили приговоры россиянам за попытку госпереворота в 2016 году

Апелляционный суд Черногории отменил приговоры Высшего суда в столице Подгорице, который был судом первой инстанции по делу о попытке государственного переворота 2016 года, и отправил дело на повторное рассмотрение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Апелляционный суд решил, что первоначальные приговоры были вынесены в мае 2019 года со "значительными нарушениями уголовной процедуры".

Повторное рассмотрение в Высшем суде Подгорицы должно состояться с совершенно иным составом суда.

Единственный из осужденных тогда, который сейчас находился за решеткой, должен быть немедленно освобожден, решил суд. Все остальные либо уже вышли на свободу, отбыв меньшие сроки, либо на свободе ждали решения по апелляции, либо были осуждены заочно и за решетку и не попали.

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Всего по делу, очно или заочно, были осуждены 13 человек из 14 первоначально обвиняемых - граждане России, Сербии и самой Черногории. В частности, россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, также обвиненные в попытке террористического акта, получили тогда заочно 15 и 12 лет лишения свободы. Они в деле названы работниками российской военной разведки, известной как ГРУ.

Также среди осужденных - восемь граждан Сербии и трое черногорцев. Из последних двое, Андрея Мандич и Милан Кнежевич, являются лидерами пророссийской и просербской партии "Демократический фронт" - на время событий оппозиционной, а ныне члена провластной коалиции. Они получили по пять лет лишения свободы по обвинению в создании криминальной организации.

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Как установил суд, вынесший приговоры, заговорщики планировали в день парламентских выборов 2016 года захватить здание парламента, убить тогдашнего прозападного премьер-министра Мила Джукановича и установить пророссийскую власть, которая должна была бы не допустить, в частности, вступления Черногории в НАТО.

Россия отрицает свою причастность к попытке переворота.