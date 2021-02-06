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Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников

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Для финансовой поддержки крымскотатарского канала АТР мы обратились к международным партнерам, - Резников
В законе о госбюджете на 2021 не упоминается о прямом финансировании СМИ, которые вещают на оккупированные территории, поэтому Минреинтеграции обратилось в другие страны за помощью крымскотатарскому телеканалу ATR.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Вопрос новой редакции закона о бюджете. Ведь в прошлые годы была прямая запись о финансировании частной компании "Атлант-Ф", которая является владельцем канала ATR, а в этом году такой записи нет", - сказал Резников.

Он напомнил, что в госбюджете Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на финансирование всех СМИ, говорят на оккупированных территориях, выделяется 50 млн гривен - на конкурсной основе в соответствии с законодательством, регулирующим публичные закупки.

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Вице-премьер не сомневается, что ATR как единственный вещатель на крымскотатарском языке победит и получит часть этих средств. В то же время он отметил, что заинтересованность в участии в конкурсе проявили также Радио "Крым. Реалии ", Общественное радио, Черноморская ТРК, Свободное радио, ТРК "Донбасс" и ряд СМИ, вещающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской и Крыму.

Резников обратил внимание, что вопрос финансирования телеканала ATR поднимался во время встречи с вице-маршалком польского Сейма Малгожатой Госевской во время его визита в Варшаву 3 февраля.

"И моя собеседница предложила идею обратиться к международным партнерам Украины с просьбой о предоставлении финансовой поддержки телеканала. Я уже подписал и направил в адрес ряда стран собственно обращение с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки ATR. Направляем соответствующие письма в посольства", - сообщил Резников.

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Топ комментарии

  • esperansa002014
    Твари зеленые! В прошлом году для АТР денег тупо зажали, а в этом вообще дурака включили! На ЕДИНСТВЕННЫЙ крымско-татарский канал денег нет, а на свой дерьмовый никому не нужный "ДОМ" для лугандона деньги есть!
  • Radist
    Всі державні канали є збитковими. Але це не заважає вкладати росіянам в РТ та помийки типу Ньюз Уан шалені кошти. І хоч не хоч але це працює і рейтинги антиукраїнський партій зростають. Кримські татари мають право на свій канал, мають право слухати передачі сврєю мовою, і повинні відчувати що про них пам'ятають, так це не прибутково але це те що повинно робити держава. На "пиришках пупиришках" далеко не поїдеш.
  • Myroslav Hrabovsky
    Жлоби
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