НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты, - глава Нацбанка Шевченко

Национальный банк изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - e-гривны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в фейсбуке.

"Национальный банк Украины также продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну", - заявил Шевченко.

По его словам, в 2016 году Украина одной из первых в мире начала изучение возможности выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC).

"В 2018 году было проведено пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилота" мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. И это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки", - добавил Шевченко.

Он отметил, что в конце 2020 НБУ начал опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривни в Украине.

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