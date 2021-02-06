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Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ

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Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались телефонные номера и адреса российских судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Таким образом он хочет уберечь соцсеть от призывов к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, существование этих каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. Таким образом администрация Telegram решила заблокировать "проблемные каналы".

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - пояснил Дуров.

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Топ комментарии

  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    О чём я и говорил. Дуров играл роль оппозиции, переманил на свой супернезависимый Телеграмм всех недовольных, а теперь вскрылся как консерва ФСБ. Такие же подозрения по Навальному.
  • Danis Nielsen
    Kavkaz Center
    @newkc14
    В Нижнем Новгороде похищены 2 уроженцев Чечни. По данным 1ADAT это Салах Магамадов и Исмаил Исаев. Их похитили местные ОМОНовцы и передали кадыровцам. Оба были админами группы в «телеграме», в которой иногда критиковали Кадырова. Это к вопросу о безопасной чекистской «телеге»
  • Серж Рача
    Да скорее казачком засланным на зарплате в ФСБ
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