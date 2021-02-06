Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались телефонные номера и адреса российских судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Таким образом он хочет уберечь соцсеть от призывов к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.