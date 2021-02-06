США осудили высылку европейских дипломатов из России
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Власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".
"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил он.