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США осудили высылку европейских дипломатов из России

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США осудили высылку европейских дипломатов из России
Власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

По мнению Блинкена, высланные за участие в несогласованных акциях дипломаты "наблюдали за январскими протестами".

"США осуждают сегодняшнюю высылку из России трех европейских дипломатов. <...> Это необоснованный и неоправданный шаг", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломатов из Швеции, Польши и Германии вышлют из России из-за участия в акции в поддержку Навального, - МИД РФ

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Осудили? А, ну ладно...
  • Sophia-Maria Duglass
    Исходя из того, что российскими представительствами , культурными центрами, церквями и фсбэшниками, забита все Европа, россиянам своя страна не по душе и они из коживон лезут, чтобы жить в ЕС.
    Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
  • Виталий Верпаховский b6132a6b
    Как сейчас мы их осудим, да как выразим обеспокоенность!
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