Резников: Киев и Варшава подпишут соглашение о социальной защите заробитчан
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Да, этот вопрос обсуждался. В частности по разработке и заключению соглашения о трудоустройстве и миграции. Мы не углублялись в детали, поскольку этим заниматься специалисты, но сошлись на том, что такое соглашение нужно", - сообщил Резников.
Как известно, 3-4 февраля вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины находился с визитом в Польше, где обсуждал вопросы политического и экономического сотрудничества двух стран.
По данным Главного статистического управления Польши, на территории страны может находиться примерно 1,3 млн граждан Украины