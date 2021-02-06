Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет прицельные обстрелы позиций ОС, потерь среди украинских воинов нет, - штаб

За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 6 февраля 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку от Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия .

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

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Так, за минувшие сутки, 5 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 96 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4693 транспортных средства и 4646 человек. На причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации в территориальные подразделения лица не доставлялись.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 683 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыли 475 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" - 72 и 62 человека соответственно", - говорится в сводке.





