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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек
По состоянию на субботу, 6 февраля, выявлены еще 4 310 новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 февраля 2021 года. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02госпитализированы - 1 884 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02летальных случаев - 129;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02выздоровели - 7 158 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07заболели - 1 241 479 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07выздоровели - 1 070 749 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07летальных случаев - 23 516;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 07проведено ПЦР-тестов - 6 376 032.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 129 человек, выявлены 4 310 новых случаев, выздоровели 7 158 человек 13

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Топ комментарии

  • Андрей Дидовик 6b3fbca4
    Да , кстати , сколько смертей будет? Ну так, навскидку.
  • 5 копійок
    Це перемога?
  • Nikolai Chizhevsky
    просто нет, вы правы, не будет не орви, ни гриппа, ни рака, останется сплошной ковид
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