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Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель

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Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель
Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального. При этом у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать.

Об этом в интервью РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал ситуацию "не очень хорошей", но отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.

"Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", - сказал он.

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Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.

"И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством", - заявил он.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    То есть семь лет агрессии в Украине-это не самый низкий уровень. Щемят навального-вот трагедия. Ох и козёл.
  • Игорь Гончаренко d17bf34e
    Да уж, опустил вас путя до самого низкого уровня.
  • Dack Cloud



    Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель - Цензор.НЕТ 141 Andrei Piontkovsky

    @apiontkovsky

    ·13 ч

    Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
    Жалкие.

    Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
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