Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального. При этом у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать.

Об этом в интервью РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.



Он назвал ситуацию "не очень хорошей", но отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.

"Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", - сказал он.

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Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.

"И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством", - заявил он.