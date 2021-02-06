Когда мы запретили "каналы Медведчука", мы начали освобождение Донбасса и Крыма, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал введение санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK началом освобождения территории Украины.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.

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"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.

Министр отметил, что именно Россия начала войну с Украиной, захватив украинские территории.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".