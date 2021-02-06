Когда мы запретили "каналы Медведчука", мы начали освобождение Донбасса и Крыма, - Аваков
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Авакова, началось освобождение не только Донбасса, но и Крыма.
"Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма", - сказал он.
Министр отметил, что именно Россия начала войну с Украиной, захватив украинские территории.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".