Новости • Агрессия России против Украины

Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников

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Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников
Дополнительные переговорные платформы могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе.

Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Политика и дипломатия - это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что "нормандский формат" переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.

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"И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам", - подчеркнул Резников.

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Топ комментарии

  • WiM
    Как бы это ни раздражало РФ, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным, - Резников - Цензор.НЕТ 9226
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Они солому жрать будут, но Величие не посрамят. Мысль о том, что все само собой рассосется, главное нифига не делать, глубоко порочна.
  • Наглая Морда
    вот только если пуйло вернет гарячую фазу войны на донбас, мокшам голод станет не интересным.
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