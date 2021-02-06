Государство только приветствует COVID-вакцинацию частным сектором: никаких ограничений здесь быть не может, - Степанов

Государство будет только приветствовать проведение вакцинации от COVID-19 частным сектором, при наличии соответствующих медицинских условий.

Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас при наличии условий для проведения вакцинации, сугубо медицинских условий, и при регистрации и использовании вакцин, которые зарегистрированы, мы только приветствуем (проведение вакцинации частными операторами. - Ред.) и никаких ограничений здесь быть не может", - сказал Степанов.

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В то же время, Степанов отметил, что у государства предусмотрены средства для закупки вакцин и завоза их в "количестве достаточном для бесплатной вакцинации", частный сектор может вакцинировать тех граждан, которые относятся к 5 этапу в плане вакцинации, то есть не относятся к профессиональным, медицинским группам риска, не имеют сопутствующих заболеваний.

"Понятно, что мы уже нуждаемся в поддержке бизнеса, в том числе в вопросе, так скажем, промоушена кампании по вакцинации. Если вы посмотрите на последние психологические исследования, около 40-45% людей готовы на бесплатную вакцинацию. А если компании при том, когда появятся на коммерческом рынке вакцины, захотят за своих работников, относящихся к 5 этапу вакцинации, заплатить деньги, чтобы их провакцинировать, это только будет максимально приветствоваться", - сказал Степанов.

Он добавил, что государство регулирует очередь на вакцинацию, которая проводится за государственный счет. Вакцинация от COVID-19 на коммерческом рынке очередь формируется другим способом, в соответствии с желанием граждан вакцинироваться за свой счет.