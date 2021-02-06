Основатель Bellingcat Хиггинс о деле МН17: "Если Россия признает свою причастность к трагедии, тем самым она признает свою агрессию против Украины"

Россия будет вынуждена признать свою агрессию против Украины, если признает свою причастность к катастрофе над Донбассом самолета рейса МН17.

Об этом сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat британец Элиот Хиггинс во время онлайн-конференции, которая была посвящена теме МН17, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия признает свою причастность к трагедии МН17, тем самым она признает свою агрессию против Украины. А также годы дезинформации и пропаганды, которую она навязывала миру и своему народу. По моему мнению, российская сторона просто думает о сохранении лица. И сейчас мы находимся на том этапе, когда идет много судебных дел в различных судах, а им действительно очень трудно сказать: "О, на самом деле это был запуск российской ракеты, и мы действительно попали в MH17", - сказал Хиггинс.

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По его словам, во время судебного процесса по делу МН17 будет обнародовано все больше информации и новых доказательств, и тогда все поймут - что произошло на самом деле и кто виноват в трагедии.

Как сообщалось, Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считаютя причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время катастрофы самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на наемников РФ.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушных сил российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.