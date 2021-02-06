Кравчук о ZIK: Они целый час врали, чтобы сделать один вывод. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины

Леонид Кравчук заявил, что телеканал ZIK из "группы Медведчука" подтасовывал понятия с целью оболгать работу Трехсторонней контактной группы.

Об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я смотрел ZIK по вопросу возвращения пленных. Я заявляю официально, на присяге могу сказать, что целый час шла ложь на канале. Обвинения меня лично и Украины. Но никто из журналистов не обращался к нашей делегации за каким-либо комментарием. Они целый час врали для того, чтобы сделать один вывод - Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО, то есть идет постоянная подтасовка понятий. Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины", - сказал Кравчук.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".