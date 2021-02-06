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СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир. ФОТОрепортаж

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В Житомире СБУ разоблачила участников группировки, члены которой, искусственно создавая конфликтные ситуации, требовали от людей деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-офицер УСБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

"По данным досудебного следствия, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель привлек к вымогательству нескольких своих знакомых. Создавая искусственные конфликтные ситуации, фигуранты дела требовали у граждан деньги за разрешения "недоразумений". В случае отказа злоумышленники угрожали потерпевшим и их родным физической расправой и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.

Оперативники задокументировали вымогательство участниками группы тысячи долларов США от очередной жертвы. Чтобы ускорить выплату "долга", злоумышленники прибегли к моральному давлению, поставив мужчину "на счетчик".

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Фигуранта уголовного производства правоохранители задержали в центре Житомира во время получения очередного транша. Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи денег рэкетирам.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение организатору группы о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов дела и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки.

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СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 02
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 03
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 04
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 05
СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир 06

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Топ комментарии

  • Виктор Ли a3db1a1b
    Така погань не має права на існування і повинна сидіти довічно або страта. СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир - Цензор.НЕТ 5986
  • ALEX SUROVV
    Если бы у граждан было оружие и право на самооборону такого явления как рекет небыло бы вообще. Рекет только в странах с населением-терпилоидами может существовать.
  • Олег Oleg 24f12f6b
    Задержите, пожалуйста,банду рэкетиров с Одессаоблэнерго,они уже просто достали всех жителей города,постоянными отключения и света.Если поймаете,то оьрежте, пожалуйста,им яйца.
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