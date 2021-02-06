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Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных, - ВОЗ

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Количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число зарегистрированных больных, - ВОЗ
Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило количество зарегистрированных случаев инфекции.

Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий промежуток времени. Но более 75% этих прививок проводятся только в десяти странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", – отметил он.

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Почти 130 стран с населением в 2,5 миллиарда человек до сих пор не получили первую дозу вакцины. В то же время есть и страны, которые вакцинировали большую часть населения.

"Все правительства обязаны защищать свой народ. Но как только страны, которые уже получили вакцину сделают прививки своим медработникам и пожилым людям, лучший способ защитить остальное население – поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли это тоже сделать", – добавил Гебрейесус, заметив, что промедление с прививкой дает вирусу больше шансов вернуться к исходной точке.

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Топ комментарии

  • maravillo
    Впевнений, що при Пороху ми отримали вакцину разом з Європою.
    А з нашим клоуном отримаємо десь разом з Африкою.
  • три - пятнадцать
    вы просрали пороха на 2й срок - мы просрали Маккейна ...
    но у вас есть 2й шанс на пороха, а у нас уже нет Маккейна....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    офіційно - дірка (а не офіційно...))) думаю половина чинуш та депутатів вже.. бо 3 тис баксами тільки для них не проблема) що там з перевіркою таємних вакцин Ізраїльською ??? тиша???
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