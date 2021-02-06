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Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що було"

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Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що було"
Сегодня отмечает свой 43-й День рождения первая леди страны, супруга президента Елена Зеленская.

Глава государства Владимир Зеленский решил поздравить жену с праздником стихотворением, которое он опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - говорится в стихотворении Зеленского своей супруге Елене.

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Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: Дякую за те, що було 01
Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: Дякую за те, що було 02

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Вот это новость государственного значения:
    НАРКОМАН ПОЗДРАВИЛ С ДНЮХОЙ ТУ ТВАРЬ, КОТОРАЯ В 2014 ГОДУ СДАВАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЙСК ВСУ
  • Валерия Ларченко b661826f
    ты,свинота зеленая,жену поздравляй,а не пиарься -она на мовi не поймет же...
  • амфаш
    Рано!
    Ждём видосик из спальни, выложенный на всеобщее обозрение, для подогрева иликтарата своей задушевностью!
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