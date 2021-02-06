Зеленский поздравил супругу с Днем рождения стихом: "Дякую за те, що було"
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Сегодня отмечает свой 43-й День рождения первая леди страны, супруга президента Елена Зеленская.
Глава государства Владимир Зеленский решил поздравить жену с праздником стихотворением, которое он опубликовал в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - говорится в стихотворении Зеленского своей супруге Елене.