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Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер

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Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер
Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.

Как передает Handelsblatt, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, разрушение мостов - это не признак силы.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", - заявил он.

В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.

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Топ комментарии

  • Horvi Hor d3d97a8c
    Пидорчелло кремлядское...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    салупу вам немчура,а не трубу
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Енергозалежність України ,це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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