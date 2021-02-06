Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер
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Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.
Как передает Handelsblatt, об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, разрушение мостов - это не признак силы.
"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", - заявил он.
В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.