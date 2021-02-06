Украинских военнослужащих начнут вакцинировать от COVID-19 в конце февраля, - командование Медсил

Иммунизация должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.

Вакцинацию от COVID-19 в Вооруженных силах Украины планируют начать в конце февраля. Об этом временно исполняющий обязанности командующего Медицинскими силами полковник медицинской службы Сергей Халик сообщил Армияinform, передает Цензор.НЕТ.

"Во время первого этапа вакцинации в Вооруженных силах прививки получат военнослужащие, сдерживающих вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также лица, которые вскоре планируются на ротацию, военнослужащие, участвующие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также медицинский персонал", - отметил Халик.

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Иммунизация от COVID-19 должна проводиться с согласия лица специальными бригадами по вакцинации, которые уже прошли соответствующую сертификацию.