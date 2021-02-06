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Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

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Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
Греция, как ряд других европейских стран, не рекомендует использование вакцины против коронавируса AstraZeneca для пожилых людей. В частности, речь идет о людях старше 65 лет.

Как сообщает The Guardian, власти Греции объяснили свою рекомендацию тем, что в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее по этой же причине соответствующие рекомендации ранее также выдали во Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах и других странах.

Как сообщал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце февраля в Украине начнутся поставки 2,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Вчера стало известно, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax". В частности, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, речь идео о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    Мне кажется игры с подобными вакцинами могут быть опаснее самого вируса.
  • Small Jerboa
    А не по этой ли причине наши чиновники и закупают данную вакцину?....
    Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет - Цензор.НЕТ 9730
  • OA
    Обратила внимание на то, что газета Washington post перестала печатать репортажи о числе провакнировшихся, и 10% не добрали.
    Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
    Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
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