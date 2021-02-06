"Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет"

Член партии "Слуга народа" Александр Дубинский, которого на днях исключили из фракции "СН" в Верховной Раде, провел опрос относительно поддержки его партии.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.