"Британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе: в Словакии он уже составляет 71% новых случаев

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, может стать преобладающим в Европе.

Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время в Европе вовсю циркулирует новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2, который изначально был обнаружен в Великобритании. О выявлении нового "британского" штамма сообщили уже 30 стран Европейского региона ВОЗ.

"Многие из этих стран прогнозируют, что этот штамм может стать преобладающим вариантом вируса в ближайшие недели и что на него будет приходиться самая большая доля случаев COVID-19", сообщают в Европейском бюро ВОЗ. В регионе уже зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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В ВОЗ считают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от этого варианта. При этом уже есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем его предыдущие. В то же время дети не подвергаются большему риску, чем раньше.

Обеспокоенность в связи с новым вариантом вируса связана в основном с тем, что его быстрое распространение приведет к заражению большего числа людей и большему числу госпитализаций.

"Если в результате этого наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с наплывом пациентов, то больше людей будут подвержены опасности умереть от этого заболевания, – заявила представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд – Это тот сценарий, которого мы пытаемся избежать. Именно поэтому сейчас более чем когда-либо важно замедлить передачу инфекции...".

В настоящее время в странах, где циркулирует новый вариант вируса, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования.

В ВОЗ отмечают, что мутации вируса не избежать. В начале 2021 года увеличилось число сообщений о выявлении новых вариантов COVID-19, что свидетельствует о новой тенденции в развитии нынешней пандемии.

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"Появление новых вариантов – весьма обычное явление, и сами по себе они не всегда представляют большую опасность. Однако они могут быть более опасными, если они влияют на поведение вируса. Следовательно, нам необходимо проводить тщательный мониторинг этих изменений", – заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В ВОЗ призывают все страны увеличить масштабы секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и делиться данными о полученных результатах. ВОЗ также настоятельно рекомендует и далее применять все доказавшие свою эффективность базовые меры по охране общественного здоровья и ограничению социальных контактов.

Отметим, что в Словакии "британский" штамм коронавируса, стал основной причиной новых случаев COVID-19 в стране. По предварительным результатам, он выявлен в 71% случаев положительных результатов тестов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, пишет РБК-Украина.

"На данный момент из 1360 клинических образцов, положительно протестированных с помощью ПЦР, 71% был диагностирован как британский вариант SARS-CoV-2 B.1.1.7", - заявил он.

По сообщению информационного агентства TASR, эта доля была еще выше среди пациентов с COVID в университетской больнице Луи Пастера в городе Кошице на востоке Словакии, где тесты показали, что 91% переносят "британский" штамм вируса.

По словам премьера, распространение "британского" штамма затрудняет ослабление ограничительных мер.

"Такое количество случаев заражения "британским" штаммом означает, что любое ослабление без каких-либо адекватных защитных мер приведет к увеличению числа положительных случаев и ухудшению ситуации", - подытожил он.