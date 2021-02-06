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Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран

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Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран
Год назад во исполнение совместных директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности.

 Эти меры стали завершением первого этапа реформирования Вооруженных Сил Украины в рамках оборонной реформы и дали старт преобразованиям в соответствии с принципами и подходами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с типовыми демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб отвечать за ее реализацию и отчитываться перед Министерством", - отметил Таран.

По его словам, Министерство обороны как локомотив оборонной реформы сегодня трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО.

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"Наши дальнейшие планы будут строиться, в частности, с учетом результатов нынешнего комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента. Кроме того, необходимые выводы будут сделаны и по результатам инспекционной проверки состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Андрей Таран.

Он еще раз подчеркнул, что евроатлантический выбор Украины - лучший способ реализации наших национальных интересов и открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми государствами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепляет позиции Украины в мировой системе международных отношений.

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Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Совок ты, Таран. Законченный совок. Что ты можешь реформировать? Что бы ты не пытался сделать, у тебя получится Строевой устав от 31 октября 1975 года.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну и слава...Вишну ...Брахма ...Равана....Ганеша ...Индра ...Кубера ...Шива...Кришна (наконец))
    Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 2888

    ...
  • Valery Greff
    Первый ващето начался при Порошенко. Шота аполитично рассуждает таран. Ему вiслюк на пианине не сыграет теперь...
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