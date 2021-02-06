Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие"

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.

Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.

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"Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации", - сообщил он.

Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

"Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие", - считает он.

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Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.