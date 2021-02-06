Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина

В Китае регуляторы одобрили к применению среди всех групп населения вакцину против коронавируса COVID-19 компании Sinovac.

Соответсвующее заявление компании сегодня опубликовали местные и западные СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вакцину CoronaVac одобрили на основании результатов последних клинических испытаний за рубежом, несмотря на то, что окончательные данные по итогам анализа испытаний еще не получены.

Вакцина ранее в Китае применялась в программе вакцинации для тех категорий населения, которые находились в группе высокого риска заражения COVID-19. Кроме того, в Китае уже применяют вакцину государственной компании Sinopharm, ее одобрили в декабре прошлого года. Таким образом, вакцина против коронавируса COVID-19 компании Sinovac стала вторым препаратом, произведенным в Китае и получившим одобрение регулятора к применению.

Также применение этой вакцины в экстренных случаях уже одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

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Как сообщалось, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.