В России оштрафовали глухонемого мужчину за "скандирование лозунгов" на митинге
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал слабослышащего россиянина Евгения Агафонова на 5 тыс. руб. (почти 2 тыс. грн) за участие в митинге. Об этом сообщил его адвокат Сергей Локтев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
У Агафонова инвалидность III группы по слуху. Мужчина сообщил, что 31 января шел в магазин и об акции протеста не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он из-за глухоты не слышал. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит.
Несмотря на это, мужчину задержали. В отделе полиции он провел девять часов, переводчика ему не предоставили. Его адвокат уточняет: из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о праве не свидетельствовать против себя и не знал, какие у него права и обязанности.
В протоколе же полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что он не имеет возможности говорить.