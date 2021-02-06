Новости • Агрессия России против Украины

Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ

2 99515
Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ
Сегодня, 6 февраля около 13.00 в результате обстрела противником в районе Торецка и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

"Им оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

При этом отмечается, что украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" на обоих участках фронта и направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ.

Читайте также: Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Топ комментарии

  • Van-Basten Van-Basten
    Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України, та бережи Вас Боже!

    Горіть у пеклі russische schweine!

    Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8021
  • Русский Алкаш
    Охренеть. Торецьк и Северодонецк уже на передовой? От первого 16 км до передовой, от второго 21 км. Что за приколы?
    =================
    Это бизнес-партнеры 95 квартала обстреливают военнослужащих ВСУ
  • oleg1966
    У нас тишина на фронте. Так нас уверяет Шмаркля
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости