Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок
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Вакцинация от COVID-19 стартовала в 73 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.
По состоянию на утро 6 февраля в мире сделали более 124 млн прививок от коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Вакцинация стартовала в 73 странах мира.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
США – 38 млн 466 тыс. доз;
Китай – 31,2 млн доз;
Страны ЕС – 15,9 млн доз;
Великобритания – 11,48 млн доз;
Израиль – 5,4 млн доз.