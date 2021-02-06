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Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок

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Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок
Вакцинация от COVID-19 стартовала в 73 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.

По состоянию на утро 6 февраля в мире сделали более 124 млн прививок от коронавируса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Вакцинация стартовала в 73 странах мира.

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Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 38 млн 466 тыс. доз;
Китай – 31,2 млн доз;
Страны ЕС – 15,9 млн доз;
Великобритания – 11,48 млн доз;
Израиль – 5,4 млн доз.

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Топ комментарии

  • Игорь Колонелл
    Причем ,очень.Хочу ,хочу жить в цивилизованном мире ,а не с дикарями.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Какое отношение имеет вакцинация к цивилизованности мне непонятно. Какой-то сюр. Ну хотите пихать в себя непонятно что - Ваше право. Что я еще могу сказать в данном контексте...
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    А я не хочу быть подопытным хомячком. Я свободный человек в свободной стране. Как Вам такое? Я лично сам выбираю вакцинироваться мне или нет. Доверяю я вакцине или нет. Я ЧЕЛОВЕК. Это мое право. Убедите меня в безопасности вакцины и ее действенности.
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