Нардеп Евтушок покровительствует фирме "Журавлина" в споре на 123 млн грн с инвестором "Сканія Україна", - глава Ассоциации судебных репортеров Козлов

Во время заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов от 4 февраля 2021 года народный депутат Сергей Евтушок призвал парламентариев не обращать внимание на кейс "ТОВ "Фірма "Журавлина" против "Сканія Україна".

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ пишет председатель Ассоциации судебных репортеров Украины, основатель ОО "Центр обличителей коррупции" Сергей Козлов.

"Пропустив все сроки исковой давности, не приведя никаких адекватных доказательств в суде, сарненские бизнесмены таки нашли способ "договориться" с судьей и получить положительное для себя решение стоимостью в 123 млн грн. Насколько правомерно требовать от инвестора оплату за услуги, которые не предоставлялись, это уже совсем скоро решится в апелляции. Однако, оказалось, что в ООО "Фірма "Журавлина" уже решили подстраховаться и нашли себе покровителя в лице народного депутата. Им стал никто иной как депутат Сергей Евтушок, мэр города Сарны во времена правления Януковича (2010-2014 годы)", - пишет Козлов.

"Народный избранник во время своей небольшой, но красноречивой речи (на заседании ВСК по вопросам защиты прав инвесторов. – Ред.) наговорил много. И о "тяжелых" годах мэрства. И о задачах, которые в 2010 году ставились перед руководителями территориальных громад и главами госадминистраций. В частности, С.Евтушок рассказал о том, что во времена, когда Госказначейство не позволяло мэрии проводить счета в оплату тех или иных услуг, он лично обращался за помощью к руководителям различных коммерческих. Одним из таких предприятий, которое помогало мэру Евтушку, в том числе убирать дороги бесплатно, было и ООО "Журавлина". … И завершил свой спич депутат тем, что пока идут судебные тяжбы между " Журавлиной" и " Сканією", не надо делать ничего, а просто сесть за стол переговоров и примириться", - отметил Козлов.

"Странное выступление и странная риторика. О каком таком высоком уровне сотрудничества говорит депутат, и что это значит? Не то ли, случайно, что когда-то "Журавлина" предоставила "бесплатные" услуги мэру, который теперь в статусе депутата "благодарит" за это? Как можно примириться с оппонентом, который уже даже подготовил "схемы", куда и как можно "вывести" незаконно отсуженные деньги?" - резюмировал он.